شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 26/ 9/ 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء الموافق 26/ 9/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها تعافى أحمد فتوح من الإصابة قبل مواجهة أرتا سولار، والمدير المالى للزمالك لليوم السابع: "نجحت فى التوصل لحل الأزمة مع الضرائب".

الزمالك يعلن تعافى أحمد فتوح من الإصابة قبل مواجهة أرتا سولار

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة أحمد فتوح الظهير الأيسر في جزء من التقسيمة الفنية، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

طبيب الزمالك: إصابة حسام عبد المجيد بكدمة فى مفصل الركبة وينتظم فى التدريبات غدًا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

لجنة الحكام تستدعى أمين عمر للتحقيق بعد أحداث مباراة الزمالك والمقاولون

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، استدعاء الحكم الدولى أمين عمر للتحقيق معه بعد أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت فى الدورى الممتاز أمس وانتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

مصدر بلجنة الحكام: لا يمكن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون إلا إذا اعترف أمين عمر بالخطأ

علّق مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، على الأنباء التى ترددت في الساعات الأخيرة حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة دورى نايل بعد الشكوى المقدمة من نادى الزمالك اعتراضا على حكم المباراة أمين عمر.

رباعى الزمالك يشارك في التدريبات الجماعية واستمرار تأهيل عبد الله جمعة

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، مشاركة الرباعي عمر جابر ومحمود علاء ونبيل عماد دونجا و حمزة المثلوثي لاعبو الأبيض، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

طاقم تحكيم غانى لإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار فى الكونفدرالية

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسين لبيب: عبد الله جورج مكانته رفيعة ونتعهد بعودة الزمالك "بيتاً يسع الجميع"

أصدر حسين لبيب المرشح على مقعد رئيس نادى الزمالك في الانتخابات المقبلة بياناً عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك علق فيه على اعتذار الدكتور عبد الله جورج عن الترشح لانتخابات القلعة البيضاء المقبلة.

أحمد الوطن لليوم السابع: "لم يتبرع أى مرشح بجنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك"

كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، حقيقة تبرع أحد المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، بمبلغ مالى من أجل سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الكروي الأول.

المدير المالى للزمالك لليوم السابع: "نجحت فى التوصل لحل الأزمة مع الضرائب"

أكد أحمد فؤاد الوطن المدير المالى لنادى الزمالك، إنه تواجد اليوم الثلاثاء، في مصلحة الضرائب، من أجل الوصول لحل في أزمة الحجز على أرصدة النادى لصالح المصلحة.

تعرف على قيمة ندوات المرشحين في الزمالك ومواعيدها