اخبار الرياضه

اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 ، العديد من الأخبار الهامة والتي جاء فيها: الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل، ومحمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.

 

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر

ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا