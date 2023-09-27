شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء فيها: الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل، ومحمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر