شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 26 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها خضوع كهربا لكشف طبي لتحديد إمكانية مشاركته في المباريات المقبلة.

الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة

يخضع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبلة بسبب شكوى اللاعب من وجود الم في العضلة الضامة .

ويواجه كولر موقف شديد الصعوبة علي صعيد هجوم الاهلي في مباراة سان جورج بسبب إصابة صلاح محسن وعدم قيد الفرنسي انتوني موديست .

الأهلى فى المجموعة الرابعة.. والاتحاد فى المجموعة الثانية بالبطولة العربية للسلة

أسفرت قرعة البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر أكتوبر القادم عن وقوع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة، بينما الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بمنافسات البطولة.

ووقع الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بجانب فرق ونادى السيب وفريق دينامو والاهلى القطري

15 يوماً تفصل محمود متولى عن الانتظام فى تدريبات الأهلى الجماعية

ينتظم محمود متولى مدافع النادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد 15 يوماً، حيث اقترب اللاعب من إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من تمزق العضلة الامامية، والذى أبعده عن مباريات المارد الأحمر منذ إنطلاق مباريات الموسم الجديد.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تحسن حالة محمود متولي بشكل مستمر، مشدداً على أن اللاعب يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏

أفشة يرفض الراحة ويخوض تدريبات منفردة فى الآهلى

رفض محمد مجدى أفشة نجم النادى الاهلى الحصول على راحة من التدريبات اليوم، مفضلا أداء بعض التدريبات المنفردة في صالة جيم القلعة الحمراء للحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية.

يحصل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على راحة سلبية من التدريبات اليوم، الثلاثاء، على أن يستأنف تدريباته غداً، الأربعاء، استعداداً لمواجهة سان جورج الإثيوبى، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

كولر يستقر على عودة رضا سليم لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على إشراك المغربى رضا سليم جناح الفريق في التشكيل الاساسى لمباراة سان جورج الاثيوبى بديلا لحسين الشحات الذى شارك في المباراة الأخيرة وسجل هدفين.

ويأتي ذلك القرار ضمن خطة مارسيل كولر لإجراء سياسة التدوير بين اللاعبين منعاً للاجهاد في ظل ارتباط الفريق بمباريات كثيرة.

الأهلى يغلق ملف البرازيلى سوزا ويتراجع عن ضمه فى يناير "مجاناً"

تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق هيونداي جيونبوك الكوري خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة ، رغم أن الطرفين "الأهلي واللاعب" كان قد إتفقا منذ أسابيع قليلة على إتمام الصفقة في يناير المقبل.

الأهلي حاول ضم سوزا أكثر من مرة أخرها قبل غلق باب الإنتقالات في مصر في الأول من سبتمبر الجاري لكن النادي الكوري رفض الإستغناء عن اللاعب الأمر الذي جعل الأهلي يتفق مع سوزا على إتمام الصفقة في يناير المقبل مجاناًَ لأن عقد سوزا مع النادي الكوري سينتهي في ديسمبر المقبل.

الأهلي يستفسر عن الإقامة ورحلات السفر وتذاكر مباريات الدوري الأفريقي

يترقب مسئولو النادي الأهلي رد نظراؤهم في اللجنة المُنظّمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم بشأن عدة أمور خاصة بالبطولة التي تنطلق خلال أكتوبر المقبل بمشاركة 8 أندية أفريقية.

الأهلي فتح على مدار الأيام الماضية خطوط إتصالات مع مسئولين في الشركة المنظمة للبطولة القارية للأستفسار عن عدة ترتيبات بطولة الدوري الإفريقي، يأتي في مقدمتها ، التكاليف المالية للرحلات والإقامة وتذاكر المباريات.

كيف يستعد الأهلى لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي بدورى الأبطال

بدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، والتى ستقام بالقاهرة أيضاً، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي، وهو مانلقى عليه الضوء التالية.