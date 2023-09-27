نجم أبها يعتزل اللعب الدولي مع بولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر غريغوش كريتشوفياك، اللاعب السابق لناديي إشبيلية الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي والحالي لنادي أبها السعودي، اعتزال اللعب الدولي بعد خوض مباراته رقم 100 مع بولندا ضد ألبانيا.

وقال البولندي البالغ من العمر (33 عاما) عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس «لعب 100 مباراة مع النسور هو قمة الشرف بالنسبة لي، كشخص وكرياضي. في الرياضة لا يوجد عنصر أكثر روعة من ترديد النشيد الوطني قبل مباراة المنتخب في الاستاد الوطني، لكن حانت الساعة لأقول شكرا».

وارتدى كريتشوفياك أيضا قميص أندية بوردو ونانت وستاد ريمس الفرنسيين ولوكوموتيف موسكو الروسي وآيك أثينا اليوناني، وقميص نادي الشباب السعودي قبل الانتقال لنادي أبها.

ووجه الشكر لجماهير بولندا على دعمهم للفريق في السراء والضراء، وكذلك لأسرته والمدربين وكل من التقى بهم في محيط المنتخب، مؤكدا أنه بذل كل ما لديه لكي تكون الجماهير فخورة بالمنتخب.

واستهل كريتشوفياك اللعب مع منتخب بولندا في 14 ديسمبر 2008 في مباراة ودية ضد صربيا، وشارك في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022 وفي أمم أوروبا مرتين في نسخة فرنسا 2016 و2020 التي أقيمت بدول عدة.