شكرا لقرائتكم خبر البريكان يقود الأهلي لعبور العين .. والفيحاء يقصي الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الفوز، مساء أمس، أمام نظيره العين ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وعبر للدور الثاني من البطولة.

وقاد المهاجم الدولي فراس البريكان الأهلي للفوز بالمباراة بتسجيله هدفين في ثاني مبارياته مع الفريق، مواصلا ظهوره المميز.

وكان فراس شارك بديلا في مواجهة النصر الماضية، واستطاع تسجيل هدف وقت دخوله رغم هزيمة الأهلي في تلك المباراة، إلا أنه عاد أمام العين وأسهم في تحقيق الانتصار والتأهل.

واستطاع الأهلي الانتصار بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين، سجلها فراس البريكان (هدفان)، وزميله سميحان النابت (هدف).

وشهد اللقاء مغادرة الظهير الأيمن للأهلي بسام الخريجي متأثرا بالإصابة على سيارة الإسعاف لأقرب مستشفى للاطمئنان على الإصابة على مستوى اليد.

وكان مدرب الأهلي أراح بعض اللاعبين خلال الشوط الثاني، بعد تقدمه بـ3 أهداف في الشوط الأول.

وفي اللقاء الآخر، حقق الفيحاء الفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد تألق اللاعب مالك عبدالمنعم بتسجيله هدفي اللقاء، وقاد الفيحاء للتأهل للدور القادم من البطولة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة اشتباكات بين لاعبي الفريقين.

وتنتظر كل الفرق المتأهلة لدور الـ16 من البطولة القرعة التي ستجرى اليوم، لمعرفة المواجهات المقبلة في البطولة. ويتوقع أن تشهد القرعة صداما بين الأندية الكبيرة المتأهلة.