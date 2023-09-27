أخضر السيدات يتأهب للثأر من بوتان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي منتخب السعودية للسيدات منتخب بوتان اليوم ضمن نصف نهائي النسخة الثانية من البطولة الدولية الودية للسيدات 2023 في الطائف.

وستجرى المباراة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، والتي أقيمت عليها جميع مباريات البطولة التي ستختتم في 30 سبتمبر الحالي.

ويسعى صاحب الأرض إلى تحقيق المكسب الأول وهو التأهل إلى المباراة النهائية والمحافظة على اللقب بعد فوزه بالنسخة الأولى والتي أقيمت بشهر يناير الماضي في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

كما يطمح أخضر السيدات في الثأر من منتخب بوتان والذي سبق أن لعب ضده مرتين وديا في سبتمبر 2022، وأقيمت جميعها في أبها، حيث انتهت الأولى بالتعادل (3-3) والثانية بالخسارة (2-4).

وتخطط المدربة الفنلندية روزا لابي سيبالا، لتحقيق الانتصار الثاني على التوالي، بعد الانتصار على باكستان (1-0) والذي جعل المنتخب السعودي يتأهل من المجموعة الأولى كمتصدر برصيد 4 نقاط.

وتعتبر المهاجمة البوتانية ديكي لاهازوم (19 عاما) أخطر الخصوم؛ لأنها سبق لها زيارة الشباك السعودية، عندما سجلت الهدف الرابع، بودية 28 سبتمبر 2022 التي انتصر فيها بوتان. وتكمن خطورة لاهازوم في امتلاكها الخبرة بالملاعب السعودية، حيث خاضت منافسات الموسم الماضي من الدوري السعودي الممتاز للسيدات 2023/2022 مع نادي الاتحاد، لتسهم مع بقية زميلاتها في احتلال فريقهن المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

وسبق أن صرحت المدربة البوتانية كارما تشودين، قبل انطلاق البطولة عبر الحساب الرسمي للاتحاد البوتاني لكرة القدم في فيس بوك «لقد كنا نتدرب لفترة طويلة منذ أن خضنا منافسات التصفيات الأولمبية في أوزبكستان، وأيضا تجرى حاليا منافسات الدوري البوتاني للسيدات».

وواصلت «ونتيجة لذلك، سيساعدنا هذا في الوصول إلى المباراة النهائية، وأتمنى التوفيق لجميع لاعبات منتخبنا في مبارياتهن المقبلة».

و تأهل منتخب السعودية إلى الدور نصف النهائي للبطولة الدولية الودية للسيدات، عقب فوزه على باكستان بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات

وجاء هدف الفوز في الدقيقة 90+5 عن طريق البندري هوساوي وتصدر المنتخب «الأخضر» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، مقابل نقطتين لماليزيا في المركز الثاني ونقطة واحدة لباكستان.