حسين لبيب: كثير من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 8 اشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال حسين لبيب، المرشح على انتخابات رئاسة الزمالك، إن اللجنة الثلاثية دفعت أجور العاملين المتاخرة، معقبًا: "بشكرهم على هذا الجهد".

وأضاف "لبيب"، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون إي"، اليوم الثلاثاء، أنه حال فوزه في الانتخابات سيعمل على ملف المديونيات والغرامات بالاعلان عنه بكل شفافيه، مؤكداً أنه مستعد للكشف عن تلك المعلومات أمام الناس والجمعية العمومية، متابعًا: لو وجدت أي أخطاء تصل لحد المحاسبة سيمضي قدماً في ذلك ولن اقول عفا الله عما سلف ".

وأشار إلى أن الأخطاء السابقة لن يتهاون فيها حتى وان وصل الامر أن تصل إلى المحاسبة القانونية، لأنه سوف يستلم الميزانية من اللجنة الثلاثية واي مجلس إدارة وجمعية عمومية توافق عليها، والتي ستضع الميزانية ستراجع من وزارة الشباب والجهاز المركزي للمحاسبات، متابعًا: "لو لقيت اي حاجه سأتجه لهذا الاتجاه وسوف أخاطبهم".

وتابع: "هناك مديونية تبلغ مليار و450 مليون سيتم مراجعتها وتفنيدها عبر المراقب المالي والمحاسب القانوني ومعظم هذه المديونيات عبارة عن ضرائب بأنواعها"، لافتاً إلى أن مستحقات الفرق الرياضية كبيرة جداً وأن كثير من اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ 8 أشهر أو 6 أشهر وده ثابت لأني عقدت لقاءات مع اللاعبين الفترة الأخيرة، أما مستحقات الموظفين فقد تم صرف أجورهم اليوم عبر اللجنة الثلاثية وبوجه الشكر لهم على جهدهم الجبار في عد ملفات وبالاخص هذا الملف ".