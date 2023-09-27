وزير الرياضة يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن اتحاد الكرة لا علاقة له بالدوري المصري وإنما الرابطة هي المسؤولة عن مسابقة الدوري للعام الثالث على التوالي.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الكرة معني بالمنتخبات القومية، مؤكدًا أن الدوري المحلي المصري قوي، ويخرج منه لاعبو المنتخب القومي بنسبة نحو 70 %.

وعبر وزير الرياضة عن أمله في تواجد الفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس ولكن هذا يعود لوجهة نظر الجهاز الفني.