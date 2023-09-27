حسين لبيب: سأضم لاعب من الأهلي وسأكون سعيد لو اعتزل "كهربا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح على نفسي المنصب في الانتخابات القادمة موقفه من تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي.

وقال حسين لبيب خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم: كهربا أخطأ في حق الزمالك وسوف أحصل على أموال الغرامة حتى لو خسرت كل شئ، ولن أساعده وسأكون سعيدا جدا لو اعتزل كرة القدم.

وأوضح "لبيب": جميع لاعبي الزمالك يصلهم عروض وأحمد فتوح يعشق النادي وسيجدد تعاقده مع نادي الزمالك وبعدها سأضم لاعب من النادي الأهلي.

وأضاف: لم أتأثر بدموع أوسوريو لأن دموعنا أغلى من دموعه، وهو أحد أسباب التعادل أمام المقاولون، ومش هندبح الجهاز الفني لنادي الزمالك ولا اللاعبين ولا الجهاز الإداري، ولكن سنجلس معهم، وهناك ضرورة بأن يكون هناك قيادة حكيمة للفريق.

وأتم تصريحاته: أطالب اتحاد الكرة بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب لأن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لنا وأثرت على نتيجة المباراة، والجميع شاهد على ذلك.