"خدت حقي تالت ومتلت".. عبدالحفيظ يعلن لأول مرة رحيله بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، لأول مرة تفاصيل رحيله عن منصبه داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.

قال سيد عبدالحفيظ خلال تصريحات عبر قناة "إن بي سي مصر": رحيلي عن النادي الأهلي كان قرار لجنة التخطيط واتبلغت بيه بعد مباراة المصري".

أضاف: كابتن الخطيب هو اللي بلغني في الجلسة وأنا مش هقول اللي حصل مستحيل".

أكمل: "الإمام الشافعي لخص الموضوع في بيت شعر جميل عجبني بيقول: "لا خير في خليل يخون خليله ويلقاه بعد العودة بالجفا ويظهر سرا وكان بالأمس قد خفا".

أوضح: "أنا خدت حقي تالت ومتلت في الأهلي، ومش هكشف اللي حصل والكواليس اللي اتقالت في جلسة لجنة التخطيط لو هموت".

أتم تصريحاته:"اللي زعلني هي توقيت الرحيل، وأني كنت رايح جلسة عادية بدون ما أعرف أي شيء ومش ممكن أحكي اللي حصل".