شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 9 /2023 من دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم، الثلاثاء، إقامة مباراتين فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل، حيث استضاف فريق بلدية المحلة نظيره سموحة، واصطدم فريق الداخلية بمودرن فيوتشر.

فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

نجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل.