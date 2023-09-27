شكرا لقرائتكم خبر عن مفاضلة بين ثلاثة حكام تثير الجدل قبل إرسال القائمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بين ثلاثة حكام ساحة لاستكمال القائمة الدولية المقرر إرسالها لاتحاد الكرة وإرسالها للفيفا اليوم الأربعاء.

واستقرت اللجنة على 6 أسماء أبرزهم محمود البنا وأحمد الغندور وأمين عمر، وتبقى المفاضلة لاستكمال القائمة التي تضم 7 أسماء بين ثلاثة أسماء على اللجنة اختيار واحد منهم، وهم محمد عادل وحمادة القلاوي وعبد العزيز السيد.

ويرسل الاتحاد المصري لكرة القدم القائمة الدولية للحكام إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليون لعام 2024.

وتستعد لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا لإرسال القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في ظل قرب انتهاء المدة المحددة وهى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال القائمة الدولية للحكام المصريين إلى فيفا غد الأربعاء، قبل نهاية المهلة التي حددها فيفا للاتحادات الأهلية لتسليم ترشيحاتها لحكام القائمة الدولية لعام 2024.

يذكر أن قائمة الحكام الدوليين الأخير في مصر لعام 2023 ضمت في حكام الساحة كلا من: محمد عادل - محمود ناجي - إبراهيم نور الدين - محمود البنا - أحمد الغندور - محمد معروف - أمين عمر - شاهندة المغربي - نورا سمير، كما ضمت قائمة الحكام المساعدين الدوليين: هاني عبد الفتاح - يارا عبد الفتاح - محمود أبو الرجال - جمالات شبل - سمير جمال - مي حسن - أحمد حسام طه - منى محمود - سامي هلهل - أحمد توفيق طلب - يوسف البساطي.