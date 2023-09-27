شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على ميرالكو الفلبينى ببطولة الدوحة لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة سلة الزمالك على نظيره ميرالكو بواتس الفلبيني بنتيجة 70-62، فى الجولة الثانية من بطولة الدوحة الدولية التى تقام بقطر وتستمر حتى 30 سبتمبر، تقدم الزمالك خلال فترات المباراة 20/19 و37/36 و56/47 و70/62. وكان الزمالك فاز على الأهلي الليبي فى أول مباراة بنتيجة 72-65، على أن يلتقى العربى الكويتي اليوم الأربعاء.

وتضم قائمة الفريق فى البطولة كلاً من: وليد أحمد عبدالجواد، خالد عبد الناصر، ياسين ياسر، أحمد عمر محمد، عمر هشام، معاذ أيمن، أحمد عزب، على حجازى، أحمد ياسر، حازم المشد، أحمد إسماعيل، محمد عبده ـ أدهم اليدة، عصام بنها، زياد أيمن، فهمي زيدان.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لسلة الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريين.