شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: مصر تدرس استضافة أمم أفريقيا 2027 وأولمبياد 2036 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر تدرس استضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم.

وقال صبحى في تصريحات له: "إن المجال الرياضي شهد طفرة كبيرة غير مسبوقة تتماشى مع الجمهورية الجديدة من حيث الكم والكيف، لا سيما في مراكز الشباب"، موضحا أن تأهيل البطل الرياضي يتضمن ولاءه وانتماءه وإلمامه بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، مؤكدا أن أكاديمية ناصر العسكرية لها دور كبير في دعم قدرات الأبطال الرياضيين.

واستكمل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم إنفاق مليار و100 مليون جنيه خلال عامين لدعم الألعاب الفردية.

وأكد أن مصر سوف تتقدم بطلب لاستضافة أمم أفريقيا 2027، لأن البنية التحتية والرياضية جاهزة، وبالتالي لن نحتاج سوى مصاريف التشغيل والتي تصل إلى 20% فقط، إلى جانب دراسة استقبال الدورة الأولمبية 2036.

وأشار وزير الرياضة إلى أن النتائج المصرية في الألعاب الفردية فى تطور مستمر، لذلك نقوم بالتجنيس العكسي أى ضم اللاعبين من أصول مصرية ويحملون جنسيات أخرى، والاستعانة بهم فى المنتخبات، موضحا أن هناك لاعبين من أصول مصرية انضما لمنتخب السلة للكبار ويقيمان في دول مختلفة ويحملان جنسيات أخرى.