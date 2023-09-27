كأس ألمانيا: بايرن ميونيخ يسحق المتواضع مونستر برباعية

الرياص - اسماء السيد - مونستر (ألمانيا): سحق بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الالماني لكرة القدم، مضيفه بروسن مونستر من الدرجة الثالثة 4 0، الثلاثاء في دور الأول من مسابقة كأس ألمانيا.

وتناوب على تسجيل أهداف عملاق بافاريا الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (9) وكونراد لايمر (40) وفرانس كرايتسيغ (45+5)، والفرنسي ماتي ستيل (86).

وقرر توماس توخل مدرب بايرن اراحة العديد من كوادره فابقى الوافد الجديد الهداف الانكليزي هاري كاين على مقاعد البدلاء، فيما زج بالجناح الأيسر لوروا سانيه في الدقيقة 83 بدلا من تشوبو موتينغ. ولم يدرج كلا من توماس مولر والفرنسي دايوت أوباميكانو والهولندي ماتيس دي ليخت والحارس سفن أولريش على قائمة المشاركين.

ضربة معنوية

وتلقى بايرن، المتوج بلقب المسابقة 20 مرة، ضربة معنوية باصابة سيرج غنابري في ذراعه خلال اصطدام قوي مع حارس المرمى الشاب يوهانس شينك (20 عاما) المعار من النادي البافاري.

وتوقفت المباراة لفترة وجيزة خلال الشوط الأول، حين قام أحد جماهير بايرن بإلقاء كرات التنس على أرض الملعب.

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور الثاني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، في حين تستكمل مباريات الدور الاول بلقاء لايبزيغ حامل لقب العامين الماضيين خارج ملعبه مع فيهن فيسبادن من الدرجة الثانية الأربعاء.