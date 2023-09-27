الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استنكار

استنكر الحاضرون في ملعب أحد أندية المحترفين، تعامل مدرب بطريقة غير لائقة مع أحد معاونيه في المنطقة المختلطة، عقب مباراة فريقه في الجولة الثالثة من الدوري على الرغم من فوز فريقه، حيث تحدث بصوت مرتفع للحضور موجّهاً انتقادات حادة لمساعده.

رسوم

تحفظت أندية على فرض اتحاد لعبة جماعية، رسوماً إضافية على تجديد بطاقة اللاعبين المقيدين في الاتحاد والمنضوين تحت مسابقاته، مؤكدة أن أغلبية قوائم اللاعبين لم يطرأ عليها تغيير من الموسم الماضي.

رواتب

استغرب لاعبون مواطنون ضعف الرواتب التي يعرضها عليهم أحد أندية الدرجة الأولى ووصفوها بـ«القليلة جداً» ولا تحفز على الانضمام إلى الفريق، داعين إلى إعادة النظر في ذلك وإيجاد حلول مناسبة.