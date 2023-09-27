الامارات | جمهور العين أفضل «مضيف».. والشارقة أحسن «ضيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، موسم 2023-2024، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.

وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، بجائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في الفئة نفسها نادي الوصل بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.

وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الشارقة المركز الأول بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل نادي الجزيرة على المركز الثاني في الفئة نفسها بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.