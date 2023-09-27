الامارات | القوة البدنية ومصارعة الذراعين تدشن منافسات «بينوس كلاسيك» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشن عند الـ11 من صباح اليوم، منافسات القوة البدنية ومصارعة الذراعين في بطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام والرياضات المصاحبة، التي تنظم برعاية مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتستمر لغاية 30 الجاري، بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات.

وتتضمن البطولة ست فعاليات رياضية، هي: القوة البدنية ومصارعة الذراعين وبناء الأجسام والفيزيك، إضافة إلى البوكسنغ والكيك بوكسنغ، وتقام في صالات نادي بينوس الرياضي في دبي، وتبلغ قيمة جوائزها نحو 800 ألف درهم. وتنطلق المنافسات اليوم بإجراء وزن اللاعبين واللاعبات، إضافة إلى منافسات مصارعة الذراعين والقوة البدنية والكيك بوكسنغ، بينما تقام الخميس منافسات البوكسنغ وعروض البنات، وتتواصل الفعاليات يومي الجمعة والسبت بمنافسات بناء الأجسام والفيزيك.

بدوره ثمن عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية بطل العالم، فيصل الغيص الزعابي، الجهود التي تبذلها إدارة نادي بينوس الرياضي، برئاسة أنيس بينوس، بضم رياضتي مصارعة الذراعين والقوة البدنية لمنافسات البطولة، مؤكداً أن ذلك سيمنح نخبة كبيرة من اللاعبين التنافس في رياضاتهم.