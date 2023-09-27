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الامارات | طاقم تحكيم إنجليزي يدير قمة الشارقة والعين في الدوري

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منصور السندي - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم إنجليزي يدير قمة الشارقة والعين في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته في منصة «إكس» تعيين طاقم تحكيم إنجليزياً بقيادة الحكم الدولي مايكل أوليفيرا، لإدارة مباراة الشارقة والعين غداً، على استاد الشارقة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم.

ويضم الطاقم الحكمين المساعدين ستوارت بارك، ودانيال كوك، وعامر الضبيع حكماً رابعاً، ودارين انجلاند حكم فيديو، ونواف الزيودي حكم فيديو مساعداً.

ويعد هذا الظهور الثاني للصافرة الأجنبية في الدوري هذا الموسم، بعدما شهدت مباراة العين وعجمان في الجولة الثالثة، وجود طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم الدولي دانييل سايبيرت.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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