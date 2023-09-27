الامارات | طاقم تحكيم إنجليزي يدير قمة الشارقة والعين في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته في منصة «إكس» تعيين طاقم تحكيم إنجليزياً بقيادة الحكم الدولي مايكل أوليفيرا، لإدارة مباراة الشارقة والعين غداً، على استاد الشارقة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم.

ويضم الطاقم الحكمين المساعدين ستوارت بارك، ودانيال كوك، وعامر الضبيع حكماً رابعاً، ودارين انجلاند حكم فيديو، ونواف الزيودي حكم فيديو مساعداً.

ويعد هذا الظهور الثاني للصافرة الأجنبية في الدوري هذا الموسم، بعدما شهدت مباراة العين وعجمان في الجولة الثالثة، وجود طاقم تحكيم ألماني بقيادة الحكم الدولي دانييل سايبيرت.