الامارات | كمارا يُكمل أجانب الجزيرة قادماً من أولمبياكوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام يونانية أن اللاعب الموريتاني أبوبكر كمارا توجه إلى أبوظبي للانضمام إلى نادي الجزيرة قادماً من أولمبياكوس اليوناني.

وقالت صحيفة «تو 10»، إن نادي أولمبياكوس وجد أخيراً حلاً لموقف كمارا مع الفريق بعدما تلقى عرضاً من نادي الجزيرة للتعاقد معه، مشيرة إلى أن الدولي الموريتاني وصل إلى أبوظبي، أول من أمس، ليخضع للفحص الطبي، قبل أن يوقّع العقد مع ناديه الجديد، بعدما تم الاتفاق على كل التفاصيل والشروط الشخصية للاعب.

وأوضحت أن المهاجم البالغ 28 عاماً كان يشكل أزمة كبيرة داخل النادي اليوناني عقب انتهاء إعارته إلى أريس سالونيكا في يونيو الماضي، مضيفة أن مدرب الفريق، الإسباني دييغو مارتينيز، استبعد كمارا من حساباته، إذ لم يشارك في أي مباراة منذ بداية الموسم.

ولعب أبوبكر كمارا مع أولمبياكوس ست مباريات فقط في الموسم الماضي، بواقع أربع مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراة في الدوري اليوناني، ومباراة أخرى في تصفيات دوري أبطال أوروبا، بينما انتقل - في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة - إلى أريس سالونيكا، وخاض مع الفريق 16 مباراة، وأحرز أربعة أهداف.

ويمتلك اللاعب الموريتاني مسيرة جيدة، إذ نشأ في فريق موناكو الفرنسي وخاض تجارب عديدة أبرزها مع فولهام الإنجليزي الذي لعب معه 94 مباراة، وأحرز 16 هدفاً.

وفي حال انضمام أبوبكر كمارا إلى الجزيرة سيصبح خامس اللاعبين الأجانب في صفوف «فخر أبوظبي» الذي تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع الكونغولي نيسكنز كيبانو، والإسباني أليخاندرو بوزويلو، والهولندي كريم رقيق، والبرازيلي فرناندو لوكاس مارتينز، بينما استغنى عن المغربي أشرف بن شرقي، والجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوش كوسانوفيتش.

• كمارا لم يشارك في أي مباراة مع أولمبياكوس اليوناني منذ بداية الموسم.

• نشأ في موناكو وخاض تجارب عديدة أبرزها مع فولهام الإنجليزي.