«مستحيل أقول إيه اللي حصل» .. سيد عبد الحفيظ: كان ممكن أعرف قرار رحيلي قبلها بساعة أو اتنين

الشارقة - اميمة ياسر - كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، كواليس قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برحيله من منصبه، قبل انطلاق الموسم الرياضي الحالي.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالفريق الأحمر، وتم تعيين خالد بيبو بدلًا منه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: «قرار رحيلي عن الأهلي جاء بناءًا على قرار لجنة التخطيط، ومعنديش أي مشكلة نهائي لأن دي ثوابت وقرارات في النادي الأهلي، تمشي على سيد وأكبر حد في النادي الأهلي».

وأضاف: «ولكن كان ممكن أعرف القرار قبلها بساعة أو اتنين أو يوم بس الخبر جالي في ساعتها، والكابتن محمود الخطيب اللي بلغني بيه في يوم رحيلي عشان كده زعلت، وأنا مش هتكلم في التفاصيل ومستحيل أقول إيه اللي حصل».

وتابع عبد الحفيظ: «أعيش على ثوابت النادي الأهلي سواء كنت مسئولًا داخل الفريق أو كنت خارج النادي، هذه أمانة ومبدأ تربينا عليه لن أتحدث عن أي تفاصيل تخص قرار رحيلي من منصب مدير الكرة بالأهلي، وهذه هي سنة الحياة».

وأتم: «الله الوكيل لو جه جوارديولا نفسه درب الأهلي، في حدود ميقدرش يتخطاها هنا في هذا النادي».