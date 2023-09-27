الإسماعيلى ينهى استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى بدوري نايل

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القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري نايل.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى ، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.

وتسلم إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى ، تقريرا من جهازه المعاون عن نقاط القوة والضعف في صفوف الاتحاد السكندري قبل ملاقاته بالجولة الثانية للمسابقة.

ويرغب إيهاب جلال في الوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف زعيم الثغر بعد سلسلة التدعيمات القوية التي أجراها الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بحثاً عن الظفر بأول فوز بدوري هذا الموسم.