شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث اليوم عن الفوز الأول أمام طلائع الجيش "المنتعش" بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستقبل فريق إنبى فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل لمموسم 2023/ 2024.

يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبى أمام الداخلية بهدف نظيف فى الجولة الأولى، بينما حقق الطلائع فوزا مهما على البنك الأهلى بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويسعى تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لتصحيح الأخطاء واستعادة التوازن بعد السقوط أمام الداخلية، متسلحا بعودة أحمد أمين "قفة" مهاجم الفريق البترولى بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في مباراة الداخلية وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف نظيف.

وحذر تامر مصطفى اللاعبين من تكرار أخطاء المباراة الماضية، وطالبهم بالقتال وبذل الجهد من أجل حصد الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الأول وتصحيح الأوضاع.

فى المقابل، اطمأن عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على جاهزية الثلاثى محمد حمدى زكى وعمرو طارق والتونسى حسام بن دقدوق لاعبى الفريق لمواجهة إنبى، بعد مشاركتهم فى ودية الفيوم التى فاز بها الفريق بعد مواجهة البنك الأهلى.

وطالب عبد الحميد بسيونى اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء الجيد وخطف الثلاث نقاط من أجل العلامة الكاملة، وحذر من انتفاضة لاعبى إنبى بعد الخسارة فى الجولة الأولى.