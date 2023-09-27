شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يضع خطة تطوير وتصعيد شباب الأهلى للفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تصعيد مجموعة من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، على فترات من أجل متابعتهم على أرض الواقع تمهيدا للاستعانة باللاعبين المطلوبين في المراكز التي تعاني نقصا في الفترة المقبلة، مع طول الموسم وحاجته لعدد كبير من اللاعبين في قائمة الفريق الأحمر.

ويرغب كولر في متابعة اللاعبين الواعدين في قطاع الناشئين في تدريبات الاهلي حيث يحرص على إقامة مباراة ودية بين اللاعبين البدلاء واللاعبين الناشئين على فترات من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء من جانب، ومراقبة مواهب قطاع الناشئين، على أمل الاستعانة بهم في الفترة المقبلة، كما حدث مع عدد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الماضية، مثل معتز محمد ورأفت خليل ومحمد زعلوك ومحمد أشرف ومحمد فخري.

ويوجد أكثر من لاعب مميز في قطاع الناشئين يراقبهم الجهاز الفني تحسبا للاستعان بهم مثل عبد الرحمن رشدان "مدافع" وأحمد خالد كباكا "لاعب وسط ويوسف عفيفي "جناح" وميدو نبيل "لاعب وسط" وإسلام عبد الله "ظهير أيسر" وغيرهم من اللاعبين المميزين.