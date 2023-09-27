شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد رباعى الفريق فى مباراة أرتا سولار الجيبوتى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو جهود رباعى الفريق التونسي حمزة المثلوثى وعمر جابر ونبيل عماد"دونجا" ومحمود علاء فى مباراة أرتا سولار المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدعم رباعى الزمالك صفوف الفريق الأبيض أمام بطل جيبوتى بعد غيابهما عن المباراة الماضية أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بقرار من أوسوريو لإراحتهم باستثناء محمود علاء الذى كان ينفذ عقوبة الإيقاف بعد طرده فى الجولة الأولى أمام بيراميدز.

فى سياق مختلف كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن حسام عبد المجيد خضع لفحوصات طبية للإطمئنان على حالته، أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة.

وأكد الدكتور محمد أسامة أنه تم منح حسام عبد المجيد راحة من مران اليوم الثلاثاء، وأدى اللاعب بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن حسام عبد المجيد سينتظم غدا في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.