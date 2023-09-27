شكرا لقرائتكم خبر عن موديست وكهربا يضعان كولر فى ورطة قبل مواجهة سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، بشأن رأس الحربة الذي سيشارك أساسي في مباراته ضد سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياد دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من إصابة الثنائي محمود كهربا وصلاح محسن، وعدم قيد الفرنسي أنتوني موديست في قائمة الفريق الأحمر الأولية، وعدم مشاركته في مباراتي دور الـ32 للبطولة الإفريقية.

ويحاول الجهاز الفني تجهيز الثنائي كهربا وصلاح من أجل لحاق أحدهما بمباراة سان جورج والمشاركة أساسيا، وحل أزمة النقص العددي في مركز رأس الحربة خلال موقعة الجمعة.

على جانب آخر، يخوض عمرو السولية لاعب وسط الاهلي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية منذ فترة، والخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي ومن ثم المشاركة في المباريات بعد غياب طويل عن المشاركة مع الفريق الأحمر بسبب الإصابة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة جديدة من التأهيل هي عبارة عن بالجري حول الملعب منذ يوم الاثنين الماضي، وذلك ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يحدد طبيب الفريق الأحمر موعد انتظامه في التدريبات الجماعية وفقا لاستجابة عضلة اللاعب للعلاج وعدم التعجل في عودته خشية من تجدد الإصابة كما حدث في بداية الموسم الحالي.