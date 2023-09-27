شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعثر في مايوركا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عوض برشلونة تأخره مرتين ليتعادل 2-2 مع مضيفه مايوركا ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة لكنه ربما يفقد الصدارة لو فاز جيرونا، الذي يملك 16 نقطة، على مضيفه فياريال يوم الأربعاء..

ويأتي وريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة ويستضيف لاس بالماس يوم الأربعاء.

وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة «المشكلة كانت الأخطاء الدفاعية، هذه أخطاء لا يجب حدوثها خاصة في مثل هذه المباريات المتكافئة. أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بعد التعادل وأهدرنا فرصة التقدم عدة مرات. لم نفز اليوم بسبب أخطائنا».

وآتى ضغط صاحب الأرض المبكر ثماره عندما استغل فيدات موريكي خطأ من مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة ليهز الشباك في الدقيقة الثامنة.

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة بتسديدة قوية قبل أربع دقائق من الاستراحة.

لكن مايوركا استعاد التفوق بهدف أبدون براتس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتراجع صاحب الأرض بعد الاستراحة وأنقذ البديل فيرمين لوبيز برشلونة إذ أدرك التعادل بعد تمريرة من رافينيا في الدقيقة 75.

ويستضيف برشلونة منافسه إشبيلية يوم الجمعة.