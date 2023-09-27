شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يتذمر من عودة سيتي بالحافلة من نيوكاسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تذمر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي، من العودة بالحافلة مساء الأربعاء بعد مواجهة مضيفه نيوكاسل ضمن مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية. ويستقل المدرب ولاعبوه عادة القطار في العودة من ملعب سانت جيمس بارك، لكن بسبب انتهاء المباراة بوقت متأخر لا توجد قطارات وتتوجب العودة بالحافلة التي لا توفر الراحة المطلوبة للاعبين كي يتعافوا من الإرهاق بحكم أن المسافة 142 ميلاً.

وقال جوارديولا: «لا مشكلة لدي مع الحافلة لكننا سنصل مانشستر بوقت متأخر جداً، لا نستطيع العودة بالطائرة لذا علينا أن نركب الحافلة وتستغرق الرحلة ساعتين أو ثلاث ساعات».

وعن تشكيلته أمام نيوكاسل، قال جوارديولا: «هناك خمسة أو ستة لاعبين لا يلعبون بشكل منتظم وهذه المسابقة مثالية لهم. عندما يكون كل اللاعبين المهمين متواجدين لا مشكلة لدي لكن لدينا الكثير من الإصابات أو الكثير من اللاعبين الذين يحتاجون للراحة كي يشاركوا في مباريات أهم في الدوري أمام وولفرهامبتون وأرسنال. المشكلة أن اللاعبين يحتاجون إلى الراحة وخصوصاً على الصعيد الذهني، أسبوعين أو ثلاثة أسابيع عطلة بين كل موسم وآخر لا تكفي، أنا أشتكي قليلاً ثم أنسى».

ورفض جوارديولا استدعاء لاعبين من الأكاديمية وقال: «لا أريد المجازفة بالنتيجة وربما على بعض اللاعبين المتعبين أن يشاركوا، بعنا الكثير من لاعبي الأكاديمية في الصيف ومن يوجد لدينا منهم الآن صغير جداً كي يواجه نيوكاسل في معقله. علينا منحهم الوقت اللازم ليتطوروا، لا يمكننا الزج بهم في معقل الخصم وتحدثت مع المدير الرياضي ومدرب فريق دون الـ21 عاماً وأخبروني أن اللاعبين ليسوا جاهزين الآن».