شكرا لقرائتكم خبر عن عمار غالب ينضم إلى النفط العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلن نادي النفط الرياضي العراقي، عن تعاقده مع لاعب المنتخب الأولمبي العراقي عمار غالب قادماً من فريق الشرطة على سبيل الإعارة لتمثيل فريقه الكروي الأول لموسم واحد.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي في بيان إن «اللاعب عمار غالب انضم إلى فريق النفط الأول لكرة القدم قادماً من فريق الشرطة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط».

يذكر أن اللاعب عمار غالب يعد من العناصر الشابة التي برزت خلال الموسمين الماضيين مع فريق الشرطة، الأمر الذي فتح له أبواب منتخب العراق الأولمبي الذي تأهل مؤخراً إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستقام في قطر العام المقبل.