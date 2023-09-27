أزمة مباراة الزمالك والمقاولون.. «الفار» يورط أمين عمر.. ولجنة الحكام تتخذ قرارا صارما

الشارقة - اميمة ياسر -

شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا بسبب أزمة الحكم أمين عمر خلال مباراة الزمالك والمقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين 1-1.

وشهدت مواجهة الزمالك والمقاولون جدلا كبيرا بسبب لقطة لمس الكرة يد لاعب المقاولون، حيث قرر طاقم الفار استدعاء أمين عمر من أجل رؤية اللقطة من أكثر من زاوية من أجل حسم قراره النهائي، ولكنه لم يقتنع بقرار غرفة الفار، مؤكدا أنها لا تستدعي احتسابه ركلة جزاء من وجهة نظره.

تحقيق

نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل لجنة الحكام، قوله إن أمين عمر ظهر الثلاثاء، بمقر الجبلاية، وكذلك محمد عادل، حكم تقنية الفار، للحديث مع الأول عن قراراته التحكيمية في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والثاني بشأن تواجده أيضًا للحديث عن لعبة ركلة جزاء الزمالك، التي شهدت جدلاً كبيرًا.

وقال المصدر: "الجلسة كانت بحضور فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، وبعض مسؤولي اللجنة، وكذلك بعض مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم"، مضيفا أن أمين عمر دافع عن قراراته التحكيمية في اللقاء، وفقًا لرؤيتة الفنية ولقوانين التحكيم.

تأكيد

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل لجنة الحكام، قوله إن "الزمالك كان يستحق ركلة جزاء أمام المقاولون العرب، وكان يجب على أمين عمر التأكيد على قرار محمد عادل حكم الفار، باحتساب ركلة جزاء للزمالك".

وأوضح المصدر أن يد لاعب المقاولون العرب خارج جسمه، كما أن لمسة اليد على خط الـ 18، وهو جزء من منطقة الجزاء لهذا كان يجب احتساب اللعبة ركلة جزاء.

كما كشف مصدر داخل لجنة الحكام عن مفاجأة جديدة بشأن ما تحدث عنه طاقم فار مباراة الزمالك والمقاولون العرب عن الحالة الجدلية الخاصة بالفريق الأبيض.

وقال المصدر، في تصريح للصحيفة، إن "طاقم تحكيم الفار قالنا في حديث شفوي معانا إنهم أكدوا لأمين عمر على أحقية الزمالك في الحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم الرئيسي صاحب القرار وصمم على قراره بعدم احتسابها."

وأضاف المصدر: "طاقم الفار قالوا عملنا اللي علينا في المباراة ورأينا بأن الكرة حسب القانون ركلة جزاء وأمين عمر اتخذ قراره حسب وجهة نظره فقط وهذا ما ظهر أمام الجميع حينما قال أمين عمر بأن حسب وجهة نظره لا يرى فيها شيئا نهائيا".

استبعاد

وكانت لجنة الحكام باتاحد الكرة قد قررت إبعاد الحكم الدولي أمين عمر، عن إدارة مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، في الدورين الأول والثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، وكذلك في كأس مصر، على خلفية أخطاء الحكم في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل رابطة الأندية قوله إن لجنة الحكام، قررت إبعاد أمين عمر، من الترشيحات لإدارة أي من مباريات القمة بين الأهلي والزمالك، لهذا الموسم، كعقاب للحكم بسبب أخطائه في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، خاصة عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق الأبيض، رغم تأكيدات الفار على الحكم بوجود ركلة جزاء.