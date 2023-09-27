شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يتمنى رؤية تشابي مدرباً للريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني أن يكون خليفته هو لاعب ريال مدريد وبايرن ميونيخ وليفربول السابق الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني والمتساوي مع حامل اللقب بايرن ميونيخ بالنقاط حالياً.

وأثنى أنشيلوتي، المرشح لتدريب منتخب البرازيل، على لاعبه السابق، وقال: «أنا أعرفه لأنه كان لاعباً عندي ويملك معرفة كبيرة بكرة القدم ويقدم أداء مميزاً مع بايرليفركوزن، إنه شخص أعرفه وأحبه وأتمنى أن يكون هو أو راؤول أو أربيلوا يوماً ما مدرباً لريال مدريد لأنه أفضل ناد».

ويدرب لاعب الريال السابق راؤول جونزاليس فريق كاستيا الرديف في الوقت الحالي، فيما يدرب لاعبه السابق ألفارو أربيلوا فريق دون الـ19 عاماً.