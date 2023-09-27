الامارات | الكويتي الرشيدي يتصدر المتوجين العرب في دورة الألعاب الآسيوية بإنجاز قياسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر الكويتي عبدالله الرشيدي المتوجين العرب في اليوم الخامس من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، ليس فقط لنيله ذهبية فردي الرماية في السكيت وحسب، بل لأنه حقق ذلك بإنجاز قياسي بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60.

وتمكن ابن الستين عاماً، الفائز ببرونزيتي أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020، من إحراز الذهبية بعد تفوقه على الهندي أنانت جيت سينغ ناروكا (58 طبقاً) والعطية (46 طبقاً) الذي أحرز ميداليته الثانية الأربعاء بعدما قاد أيضاً بلاده الى فضية السكيب للفرق.

وقدّم الرشيدي أداء خارقاً في طريقه الى الذهبية بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60، محطماً الرقم القياسي للألعاب الآسيوية الذي كان يتقاسمه مواطنه منصور الرشيدي بطل آسياد جاكارتا 2018 والصيني دي جين (52 طبقاً).

والأهم أن الرشيدي عادل أيضاً الرقم القياسي العالمي الذي سجله الهندي أنغاد فير سينغ باجوا في السادس من نوفمبر 2018، مانحاً بلاده الميدالية الثانية في هذه الألعاب بعد أولى الإثنين حين أحرز يوسف الشملان برونزية منافسات الحسام (فردي).

وهذه الذهبية الثانية للعرب في الألعاب الحالية، بعد أولى أهداها لاعب الجودو ماغوميدومار ماغوميدوماروف للإمارات في وزن فوق 100 كلغ.

وكان الأربعاء مميزاً أيضاً للقطري المتعدّد المواهب ناصر العطية إذ وضع بلاده على جدول ميداليات آسياد غاونغجو من خلال الفوز أولاً بفضية مسابقة رماية السكيت للفرق بصحبة راشد ومسعود العذبة.

وحلّ الفريق القطري في المركز الثاني بعدما جمع 359 نقطة، فيما نالت الصين المضيفة الذهبية (362 نقطة) والهند البرونزية (355).

وسبق للعطية (52 عاماً) أن نال ذهبية الفرق في بوسان 2002 وغوانغجو 2010 وبرونزية الفردي السكيت في نسخة غوانغجو 2010، فيما حصد برونزية في ألعاب لندن الأولمبية عام 2012.

وعاد العطية لنيل برونزية الفردي بعدما حل خلف البطل الرشيدي.

وقال العطية الذي أصاب 46 طبقاً من أصل 60، لشبكة "بي إن" الرياضية "مبروك للكويت ولقطر، حققنا ميداليتين اليوم مع برونزية وفضية للفريق ولي في الفردي.. الحمدلله على كل حال ونتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة".

وتابع "وفينا بوعدنا وصعدنا إلى منصات التتويج وان شاء الله نتمنى التوفيق في البطولات القادمة وهي مهمة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024".

وعن مشاركته في الآسياد رغم الحادث الذي تعرض له في رالي لبنان الدولي ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات، قال "نحتفل بهذا الانتصار وهذه بطولات ولا بد أن نؤدي الواجب الذي علينا وان نرفع علم بلادنا في المحافل الدولية".