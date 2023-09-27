الامارات | "منشور ساخر" يسبب أزمة بين نابولي ونجمه النيجيري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدد وكيل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن باتخاذ إجراء قانوني ضد ناديه نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد نشر الأخير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة به يسخر من لاعبه لإهداره ركلة جزاء في التعادل السلبي مع بولونيا نهاية الأسبوع. وأظهر منشور على منصة "تيك توك" تم حذفه لاحقا، فشل أوسيمهن في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 72 سددها بجانب القائم الأيمن للمرمى أمام بولونيا ضمن المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي، مرفقا إياه بمقطع صوتي عالي النبرة لمهاجمه النيجيري يقول فيه للحكم "هل تحتسب لي ركلة جزاء من فضلك"، مما أغضب وكيل هداف الدوري الموسم الماضي روبرتو كاليندا.

وقال كاليندا عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، في وقت متأخر من مساء أمس "ما حدث على الحساب الشخصي الرسمي لنابولي على منصة تيك توك غير مقبول. تم نشر مقطع فيديو يسخر من فيكتور لأول مرة ثم تم حذفه ولكن متأخرا". وتابع "(إنها) حقيقة خطيرة تسبب أضرارا جسيمة للغاية للاعب وتزيد من المعاملة التي يعاني منها في الفترة الأخيرة بين المحاكمات الإعلامية والأخبار الكاذبة". وأضاف "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية وأي مبادرة مفيدة لحماية فيكتور".

وعانى أوسيمهن هذا الموسم في بداية سيئة لنابولي المتوج بلقب الدوري الموسم الماضي، إلا انه سجل ثلاثة أهداف في ست مباريات. أصبح اللاعب البالغ 24 عاما رمزا في نابولي بعد أن سجل 31 هدفا في جميع المسابقات الموسم الماضي ليحرز النادي الجنوبي لقب "سكوديتو" للمرة الاولى منذ عام 1990 والثالثة في تاريخه.

ويدخل أوسيمهن الذي كان هدفًا لتشلسي ومانشستر يونايتد الانكليزيين في الصيف، بمفاوضات مع نابولي من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025. وانتقل المهاجم الدولي النيجيري إلى نابولي من ليل الفرنسي مقابل 70 مليون يورو قبل ثلاث سنوات، وهي صفقة يتم التحقيق فيها من قبل السلطات الإيطالية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس هو من بين الأشخاص الذين يحقق معهم المدعون في روما بتهمة تضخيم قيمة الصفقة مع بيع أربعة لاعبين إلى ليل كجزء من الصفقة. ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين وهزيمة، متأخراً بفارق سبع نقاط عن إنتر المتصدر.