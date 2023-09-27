بطولة فرنسا: الإيطالي غاتوسو الأوفر حظًا لتدريب مرسيليا

الرياص - اسماء السيد - مرسيليا: بات لاعب خط الوسط الدولي السابق الإيطالي جينارو غاتوسو الاوفر حظًا لتدريب مرسيليا الفرنسي الباحث عن مدرب جديد خلفًا للاسباني مارسيلينو، حسب ما أفادت عدة مصادر مقربة من الملف.

وكان مارسيلينو استقال من مهامه الفنية بعد اجتماع ناري بين ادارة النادي الجنوبي ومجموعة من الجماهير الإثنين الماضي.

وتتقدم المفاوضات بين مرسيليا وغاتوسو المدرب السابق لكل من ميلان ونابولي الإيطاليين، وفق مصادر مقربة من الملف تأكيدا لمعلومات تداولها موقع "فوت ميركاتو" المتخصص.

وينال غاتوسو (45 عاما) رضى الرئيس الإسباني للنادي بابلو لونغوريا، خصوصا أن لاعب خط الوسط الدولي السابق والذي اشتهر بطباعه الحادة داخل الملعب اعتاد على الاندية الكبيرة وعلى الضغوطات.

وأعلن لونغوريا الجمعة الماضي بقاءه في منصبه وانه سيقدّم شكوى بعد تهديدات تلقاها من بعض قيادات مجموعة الجماهير خلال الاجتماع الذي جمعه معها.

ومع رحيل مارسيلينو، عيّن مرسيليا بانشو أباردونادو مدربا موقتا، في حين كان ليون الذي تخلى بدوره عن مدربه لوران بلان يبحث عن التعاقد مع غاتوسو قبل أن يستعين بجهود مواطنه فابيو غروسو.

وفي حال تسلّم غاتوسو المهام الفنية، فيتوجب عليه النهوض بفريق تعرّض لخسارة قاسية أمام باريس سان جرمان 0 4 في ملعب "بارك دي برانس" ضمن منافسات المرحلة السادسة الاحد، ويستعد لخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى موناكو السبت في المرحلة السابعة.

ويحتل مرسيليا المركز الثامن برصيد 9 نقاط من انتصارين مقابل 3 تعادلات وهزيمة.

وسبق لغاتوسو، أحد الوجوه البارزة في حقبة ميلان الذهبية والمتوج بمونديال 2006 برفقة غروسو، أن درّب "روسونيري" بين عامي 2017 و2019 من دون اي نجاحات تذكر، في حين أن لقبه الوحيد كمدرب حققه مع نابولي الذي أشرف عليه بين 2019 و2021، بفوزه بكأس إيطاليا عام 2020.