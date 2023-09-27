«كاف» يختار المغرب لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2025

الشارقة - اميمة ياسر -

حظيت المغرب بشرف تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب الجزائر من السباق.

وقال الحساب الرسمي لشبكة beINSPORTS عبر موقع "إكس"، إن "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يختار المغرب لتنظيم نسخة عام 2025 من كأس أمم إفريقيا".

وذكر موقع "هسبورت المغربي" أن المغرب نال شرف تنظيم النسخة الـ35 من كأس أمم إفريقيا المرتقبة سنة 2025، بعد أن قدم ملفا قويا ومتكاملا على جميع الأصعدة، وهو ما عرضه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أنظار أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، مما سهل مسألة تأكيده فائزًا بتنظيم أكبر حدث كروي إفريقي من قبل المكتب التنفيذي للكاف، ودفع جل منافسي الملف المغربي إلى الانسحاب أو الترشح لتنظيم النسخة الموالية من الحدث الإفريقي .

وفي الـ 30 من سبتمبر الماضي، أعلن باتريس موتسيبي، رئيس "الكاف"، سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية.

ويستضيف المغرب مباريات أمم إفريقيا 2025 على 6 ملاعب تحقق كافة الشروط، وهي:

ملعب مولاي عبد الله ويتسع لـ 66 ألف شخص - ملعب أكادير 66 ألف - ملعب فاس الكبير 66 ألف- ملعب طنجة 65 ألف- ملعب مراكش 55 ألف - ملعب محمد الخامس 55 ألف.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، انسحابه من الترشح لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا لسنة 2025 و2027، قبل ساعات قليلة من الكشف عن إسم البلد المنظم، غير أن مبادرته المتأخرة لم تلق القبول من الجهاز المسير للعبة في أفريقيا .

وأمس الثلاثاء، أشار الاتحاد النيجيري لكرة القدم، ضمنيًا إلى سحب ترشحه لتنظيم نسخة 2025 مقابل مواصلته المنافسة على احتضان نسخة 2027، وهو النهج الذي سارت عليه زامبيا أيضًا، والتي أعلنت عبر اتحادها المحلي للعبة، صباح اليوم، سحب ترشحها لنسخة 2025 مقابل انضمامها إلى ملف بوتسوانا لتنظيم نسخة 2027، الشيء الذي جعل الملف المغربي يتقدم وحيدا لتنظيم الدورة الـ35 من الكان .

يشار إلى أنه سبق للمغرب أن نظم كأس الأمم الإفريقية سنة 1988، في بطولة عرفت مشاركة ثمانية منتخبات، وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني، بعد فوزه على نيجيريا بهدف نظيف في المباراة النهائية.

وفي السياق، تستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024، مطلع العام المقبل، في الفترة من السبت 13 يناير وحتى 11 فبراير 2024، حيث ستستمر المنافسة لمدة 4 أسابيع، بين 24 دولة في إفريقيا.