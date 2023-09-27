اخبار الرياضه

المغرب يستضيف رسمياً كأس الأمم الإفريقية 2025

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستضيف رسمياً كأس الأمم الإفريقية 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، عن استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في شهر يناير من سنة 2025.

وحصل المغرب على 22 صوتا مؤيدا لتنظيم «كان 2025»، دون اعتراض في عملية التصويت، مع غياب عضوين عن اجتماع المكتب التنفيذي لـ«الكاف»، المنعقد صباح اليوم.

وتنافس المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا