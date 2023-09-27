الامارات | المغرب يفوز بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المغرب اليوم الأربعاء بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي.

وفاز المغرب بعد انسحاب الجزائر وزامبيا إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي (الكاف) في القاهرة اليوم الأربعاء.

وهذه هي المرة الثانية فقط التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا بعد حوالي أربعة عقود من المرة السابقة عام 1988.

وفاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة نسخة 2027 من البطولة.