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أثناء وجوده.. سرقة مجوهرات من منزل راموس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحقق الحرس المدني الإسباني في عملية سرقة تعرض لها منزل سيرجيو راموس، لاعب إشبيلية الإسباني.

أشارت صحيفة (ABC) الإسبانية إلى أن منزل اللاعب تعرض إلى السرقة بينما كان راموس وزوجته وأطفاله الأربعة في المنزل، ببلدة بويويوس دي لا ميتاسيون في مقاطعة إشبيلية، ولم يتعرض الموجودين داخل المنزل إلى أذى.

كشفت الصحيفة عن المسروقات وهي ساعات ومجوهرات وملابس بالإضافة إلى مبلغ نقدي، لم يكشف عن قيمته.

يذكر أن سيرجيو راموس انتقل إلى إشبيلية الإسباني في سبتمبر الجاري 2023، من باريس سان جيرمان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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