أثناء وجوده.. سرقة مجوهرات من منزل راموس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحقق الحرس المدني الإسباني في عملية سرقة تعرض لها منزل سيرجيو راموس، لاعب إشبيلية الإسباني.

أشارت صحيفة (ABC) الإسبانية إلى أن منزل اللاعب تعرض إلى السرقة بينما كان راموس وزوجته وأطفاله الأربعة في المنزل، ببلدة بويويوس دي لا ميتاسيون في مقاطعة إشبيلية، ولم يتعرض الموجودين داخل المنزل إلى أذى.

كشفت الصحيفة عن المسروقات وهي ساعات ومجوهرات وملابس بالإضافة إلى مبلغ نقدي، لم يكشف عن قيمته.

يذكر أن سيرجيو راموس انتقل إلى إشبيلية الإسباني في سبتمبر الجاري 2023، من باريس سان جيرمان.