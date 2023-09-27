فانتازي.. انخفاض سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تتغير أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

نستعرض أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 27 سبتمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جيمس وارد براوس (وست هام) 6.3 مليون جنيه إسترليني.

لاعبون انخفضت أسعارهم

نيكولاس جاكسون (تشيلسي) 6.9 مليون جنيه إسترليني.

برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) 6.3 مليون جنيه إسترليني.

مارتن دوبرافكا (نيوكاسل) 3.9 مليون جنيه إسترليني.

مات دوهيرتي (وولفرهامبتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني.