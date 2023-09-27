سيد عبد الحفيظ: "جوارديولا ميقدرش يتعدى مبادئ الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي أبرز المواقف التي أثرت فيه عقب رحيله، متحدثًا عن مبادئ النادي وطرق تعامله مع المدربين.

قال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "معنديش خلافات مع حد، لكنني أصر على رأيي اللي شايفه، أنا اللي هتحاسب، لكن فيه جهة أعلى مني القرار يكون عندها، لكن هقول رأيي سواء حد موافق عليه أو مش موافق".

تابع: "من مبادئي هقول رأيي حتى لو النادي كله مخالفه، لكن لو طلع قرار أنا أول واحد بيدافع عنه مش هقول كان صح ومسمعتوش كلامي".

أضاف: "الأهلي ماشي بقواعد وله طريقة في التعامل والإدارة، مدير الكرة هو مدير الجهاز الخاص بالفرقة والأمور الإدارية والانضباطية".

أكمل: "مساند كولر فهو مدير فني على أعلى مستوى وتربطني به علاقة رائعة، شايف انه ممكن يبقى امتداد لعمالقة في التدريب".

أكمل: "فيه حاجات خاصة بالنادي الأهلي لو جيه جوارديولا نفسه ميقدرش يتعداها، وهذا ما بنى قوة وتاريخ ومكانة الأهلي، ولازم أي مدير فني يجي يعرف سياسات الأهلي".

كشف عبد الحفيظ أبرز المواقف التي أثرت فيه عقب رحيله، قائلًا: "شوفت موقفين هنا في مصر من الحاجات اللي أثرت فيا، أنا ممكن أبقى زي ما مراتي بتقول السهل الصعب، لكن مش قادر أنساهم ولا عمري هنساهم، موقف كان عندي ناس بتشتغل في البيت ورايح أجيب لهم غداء روحت عند محل سندوتشات، لقيت واحد اسمه عادل شافني وقام من غير ما يكمل أكله وجري عليا وقعد يحضني ويعيط وكان عنده 45 سنة تقريبًا".

اختتم: "المرة الثانية يوم الثلاثاء الماضي، قبل مباراة يوسف روحت النادي ودخلت مطعم النادي وكان في ستات في عمر والدتي كان عندهم ندوة، لقيتهم جم ليا وحضنوني وحب ظاهر، زمان كنت الاقي الناس جايبة أسرتها وفطارهم وداخلين النادي، مع الأيام والعشرة والمواقف اكتشفت إن الأهلي بالنسبالهم مش مكان بيتجمعوا فيه لا الأهلي عايش فيهم مش هما اللي عايشين فيه".

يذكر أن الأهلي أعلن خلال الأسابيع الماضية توجيه الشكر إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي حينها.