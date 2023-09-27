شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه البلاستيك ودياً اليوم استعداداً لمواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش في الخامسة مساء اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره البلاستيك على ستاد جهاز الرياضة.

ويتبع عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش سياسة خوض مباراة ودية عقب كل مباراة رسمية للفريق وذلك للحفاظ على جاهزية البدلاء والمستبعدين للإستعانة بجهود أي منهم في أي توقيت.

وواجه فريق طلائع الجيش نظيره انبى مساء أمس الأربعاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ويستعد الطلائع لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء السبت 7 أكتوبر المقبل على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري نايل.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.