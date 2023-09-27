شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أرتا سولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم فريق الزمالك مع نظيره أرتا سولار الجيبوتى فى إطار إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ، فى اللقاء الذى يقام فى ستاد القاهرة.

موعد مباراة الزمالك و أرتا سولار

يستعد الزمالك لمباراته أمام أرتا سولار الأثيوبى السبت المقبل، الموافق 30 سبتمبر الجارى، فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

نتيجة الزمالك فى مباراة الذهاب

وخسر الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، بثنائية نظيفة باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. واستقبل الزمالك الهدفين في الشوط الثاني، بعدما كان مسيطرًا بشكل كبير على مجريات الشوط الأول، حيث أضاع أكثر من هدف حقيقي.

ووجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسائل تحفيزية لمصطفى شلبي جناح الفريق خلال مران اليوم الأربعاء استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وشارك مصطفى شلبي في التقسيمة الفنية وحصل اللاعب على تعليمات مستمرة من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني مع باقي زملائه ، قبل أن يمنحه المدرب راحة في الجزء من التقسيمة.

وحرص أوسوريو على توجيه رسائل سريعة لمصطفى شلبي وطالبه بأهمية التركيز، وشدد على أن الفريق في حاجه لخدماته بشكل أكبر في الفترة المقبلة.