شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى لليوم السابع :هذه أسباب عدم المشاركة في مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة إعلان بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا عامين على التوالي ، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا خلال العام الجارى ، وكثرت الأقاويل حول أسباب عدم المشاركة.

الخليج 365 تواصل مع اللاعب لكشف الأسباب التي جعلته يعتذر عن المشاركة في البطولة الأهم على مستوى العالم في اللعبة ، حيث أكد بيج رامى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك عدة أسباب لعدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا ، ولكن على رأسها أنه تعرض للإصابة العام الماضى ، وهو ما أدى إلى زيادة فترة الإعداد للبطولة ،وبالتالي الوقت كان غير كاف للمشاركة في مستر أولمبيا .

وأضاف بيج رامى في تصريحاته أنه عندما يشارك في بطولة لابد أن يستعد لها بشكل كاف ، وتركيز أقوى حتى يضمن التتويج باللقب .

وكان بيج رامى، لاعب كمال الأجسام، ومستر أولمبيا، قد حقق المركز الرابع فى منافسات بطولة أرنولد كلاسيك، التي أقيمت للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بولاية أوهايو الأمريكية.

وتُوج بيج رامى بمستر أولمبيا لعامين على التوالي، كأول مصري وعربى يتوج بها مرتين متتاليتين.