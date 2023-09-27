شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الثانية من دورى المحترفين بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق الأحد المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام، منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى المحترفين لموسم 2023/ 2024، الذى يتكون من 20 ناديا يتنافسون على الصعود للدورى الممتاز في الموسم المقبل.

موعد مباريات الجولة الثانية

غزل المحلة مع حرس الحدود "الأحد المقبل"

بترول أسيوط مع بروكسى "الاثنين المقبل"

مصر المقاصة مع السكة الحديد "الاثنين المقبل"

مكادى مع دكرنس "الاثنين المقبل"

أسوان مع النجوم "الاثنين المقبل"

راية مع وادى دجلة "الثلاثاء المقبل"

القناة مع بتروجت "الثلاثاء المقبل"

أبو قير للأسمدة مع طنطا "الثلاثاء المقبل"

المصرية للاتصالات مع جمهورية شبين "الثلاثاء المقبل"

لافيينا مع النصر للتعدين "الثلاثاء المقبل"

ويعتلى فريق بترول أسيوط صدارة ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 3 نقاط، متساويا مع المصرية للاتصالات "we" بعد تسجيلهم 3 أهداف في جولة الافتتاح، ويأتي من بعدهما كل من بتروجت ووادى دجلة وحرس الحدود وطنطا وغزل المحلة أصاحب الثلاثة نقاط.

نجح 19 لاعبا فى تسجيل 20 هدفا فى مباريات الجولة الأولى بمعدل هدفين في كل مباراة، ويعتلى قائمة الهدافين اللاعب إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت الذى سجل ثنائية فى شباك أسوان، ثم هدف لكل من إبراهيم القاضى وأحمد ممدوح وأحمد خالد وأحمد أشرف وعبد الرحمن الخميسى، على حسين ومؤمن عاطف وأحمد رأفت، اكرم عبد ربه ومحمد رضا وحسام بركات ومصطفى الصفتي، إسلام صبحي وشيكا وكوليبالي وأحمد حسني، يوسف بيبو، محمد عاطف.

وانتهت مباراتان بدون تسجيل أهداف في الجولة الأولى، والأولى كانت افتتاح الجولة بين السكة الحديد مع لافيينا والتي شهدت حالة الطرد الوحيدة في الجولة للاعب السكة "سيلا"، والمباراة الثانية بين الصاعدين من الدرجة الثالثة هما النجوم ومكادى.