7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار ، على رأسها مباراة الجونة وزد فى الدورى ، و موعد توافد المحترفين للقاهرة للانضمام للمنتخب، بالاضافة إلى مخاطة منتخب السيدات للكاف بتحديدموعد مباراتى السنغال بتصفيات أفريقيا
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خاطب الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة محمد كمال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمعرفة موعد مباراتي سيدات الفراعنة أمام السنغال في تصفيات إفريقيا بعدما ضرب أسود التيرانجا موعدا مع مصر التي تجاوزت جنوب السودان، وذلك ليتحدد طرفي المواجهة المرتقبة في الدور المقبل.
يتوافد المحترفون الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، على القاهرة يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، وسيكون الدولي المصري محمد صلاح آخر المنضمين لمعسكر الفراعنة بسبب ارتباطه بمباراة هامة مع ليفربول ضد برايتون، يوم الثامن من أكتوبر في الدورى الإنجليزي.
شهدت الساعات الأخيرة إعلان بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا عامين على التوالي ، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا خلال العام الجارى ، وكثرت الأقاويل حول أسباب عدم المشاركة.
أبرز غيابات الأهلى عن موقعة العودة أمام سان جورج
يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي المباراة التي تشهد عدة غيابات من الفريق الأحمر لأسباب مختلفة.
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