شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار ، على رأسها مباراة الجونة وزد فى الدورى ، و موعد توافد المحترفين للقاهرة للانضمام للمنتخب، بالاضافة إلى مخاطة منتخب السيدات للكاف بتحديدموعد مباراتى السنغال بتصفيات أفريقيا

الزمالك لـ"الخليج 365": صرف مستحقات اللاعبين الأجانب خلال ساعات من خزينة النادى

كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، تجهيز جزء كبير من مستحقات اللاعبين الأجانب، بالفريق الأبيض لسدادها لهم خلال الساعات المقبلة، بعد النجاح فى توفير سيولة مالية.

شوبير: الأهلي رفض ضم إمام عاشور في وقت سابق مقابل 500 ألف جنيه

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالصفقات الجديدة للنادى الأهلي التي أبرمها في موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة خاصة الثنائي إمام عاشور ورضا سليم، بعد تقدمهما عروضا طيبة رفقة الفريق الأحمر.

خاطب الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة محمد كمال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لمعرفة موعد مباراتي سيدات الفراعنة أمام السنغال في تصفيات إفريقيا بعدما ضرب أسود التيرانجا موعدا مع مصر التي تجاوزت جنوب السودان، وذلك ليتحدد طرفي المواجهة المرتقبة في الدور المقبل.

المحترفون يتوافدون على القاهرة يومى 8و 9 أكتوبر.. وصلاح آخر المنضمين لمعسكر المنتخب يتوافد المحترفون الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، على القاهرة يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، وسيكون الدولي المصري محمد صلاح آخر المنضمين لمعسكر الفراعنة بسبب ارتباطه بمباراة هامة مع ليفربول ضد برايتون، يوم الثامن من أكتوبر في الدورى الإنجليزي. شهدت الساعات الأخيرة إعلان بيج رامى بطل كمال الأجسام والمتوج بمستر أولمبيا عامين على التوالي ، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا خلال العام الجارى ، وكثرت الأقاويل حول أسباب عدم المشاركة. يواجه فريق الجونة فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق زد على استاد خالد بشارة فى الغردقة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل لمموسم 2023/ 2024.

أبرز غيابات الأهلى عن موقعة العودة أمام سان جورج