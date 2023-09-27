شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص صلاح محسن في اللحاق بمباراة الأهلي أمام سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضاءلت فرص صلاح محسن مهاجم الأهلي في اللحاق بمباراة فريقه ضد سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب شكواه من الإصابة.

وتعرض صلاح محسن للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة فريقه الودية أمام فريق الشباب يوم الاثنين الماضي، وباتت فرص لحاقه بموقعة الجمعة صعبة للغاية.

ويجري صلاح محسن فحص طبي أخير على هامش مران الأهلي غدا الخميس لتحديد موقفه النهائي من مباراة سان جورج، ولكن إصابة اللاعب بشد في الخلفية سيجعل أمر مشاركته في مواجهة بطل إثيوبيا شبه مستحيل.

وكان الأهلي قد فاز بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب على بطل إثيوبيا والتي جمعتهما على استاد القاهرة يوم الأحد الماضي، سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات "هدفي" وأحمد عبد القادر.