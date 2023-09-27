شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبى بين إنبي وطلائع الجيش فى الشوط الأول من دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى ضد طلائع الجيش بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دورى نايل لموسم 2023/ 2024.

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة، ولم تشهد تهديد حقيقي على مرمى الفريقين، ورغم محاولات كلايهما الوصول إلى مرمى الخصم على مدار الـ45 دقيقة الأولى ولكن بدون جدوى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وسقط إنبى أمام الداخلية بهدف نظيف فى الجولة الأولى، بينما حقق الطلائع فوزا مهما على البنك الأهلى بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.