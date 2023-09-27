آسياد هانغجو: ميداليتان للأردن وواحدة للعراق في التايكواندو

الرياص - اسماء السيد - هانغجو (الصين): ضمن الأردني زيد عبد الكريم الميدالية البرونزية على الأقل بعد تأهله الى نصف نهائي وزن دون 68 كلغ في منافسات التايكواندو، الأربعاء في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في هانغجو الصينية.

وتغلب ابن الـ22 عاماً على الفيليبيني ارفين الكانتارا 2-0 (الجولة الأولى 8-1 والجولة الثانية 18-5) ليتأهل الى نصف النهائي، ضامناً بذلك الميدالية الثانية لبلاده بعدما نالت الثلاثاء الأولى في التايكواندو أيضاً عبر زيد الحلواني الذي نال برونزية وزن تحت 63 كلغ.

ويلتقي عبد الكريم في نصف النهائي الإيراني ماتين رضائي في وقت لاحق الأربعاء.

ميدالية أخرى

ولم ينتظر الأردن طويلاً لضمان ميدالية أخرى في التايكواندو وهذه المرة في وزن دون 80 كلغ عبر صالح الشرباتي، الفائز بفضية أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بفوزه في ربع النهائي على الأوزبكي ياسوربيك جايسونوف 2-1 (0-2 و8-5 و4-2).

ورفع الأردن بذلك عدد ميدالياته في التايكواندو الى 27 في تاريخ مشاركاته في الألعاب الآسيوية، مع الأمل بأن يمنحه الشرباتي أو عبد الكريم الذهبية الرابعة أو أقله الفضية.

48 ميدالية

وبات رصيد الأردن في جميع مشاركاته في الحدث القاري 48 ميدالية، بينها 5 ذهبيات حتى الآن.

ويصطدم الشرباتي (25 عاماً) في نصف النهائي بالعراقي سيف طاهر الذي ضمن لبلاده الميدالية الأولى في هذه الألعاب.

وتغلب ابن الـ26 عاماً على التايواني تي لونغ وانغ 2-0 (15-10 و10-8)، ضامناً بذلك أقله الميدالية البرونزية.

ورفع طاهر عدد ميداليات العراق في تاريخ مشاركاته في الألعاب القارية الى 48، مع الأمل في أن يرفع عدد الذهبيات الى ثماني أو أقله منح بلاده الفضية الثامنة عشرة.