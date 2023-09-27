شكرا لقرائتكم خبر عن المعيوف والبريكان يستعيدان التألق بقميصي قطبي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يسدل الستار الأربعاء على دور الـ32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بإقامة 4 مباريات،حيث يلتقي الفتح مع الأخدود، والخليج مع العدالة،والعروبة مع الوحدة ،وأبها مع هجر من أجل الحصول على آخر أربع بطاقات مؤهلة إلى ثمن النهائي.

وكانت فرق النصر والهلال والأهلي والاتحاد والشباب والاتفاق وضمك والفيحاء والتعاون والحزم من دوري المحترفين، أكدت تأهلها إلى جانب الفيصلي والنجمة من دوري الدرجة الأولى.

وشهدت مباريات الثلاثاء تأهلاً صعباً للاتحاد على حساب مضيفه الخلود بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1 ، ولولا براعة الحارس المخضرم عبدالله المعيوف القادم من الهلال لربما كانت ليله صعبة على المدرب البرتغالي نونو سانتو وبقية نجوم فريقه، حيث نجح المعيوف في صد أربع ركلات جزاء من أصل 10 ركلات، مكرراً دوره البطولي الذي كان يفعله مع ناديه السابق الهلال حتى لقب ( المعيوف صاحب المعروف).

وإلى جانب المعيوف وضع المهاجم الدولي فراس البريكان بصمته مع فريقه الجديد الأهلي في ثاني ظهور للأول عندما سجل هدفين من أصل 3 أهداف فاز بها الفريق الجداوي على فريق العين 3-2.

يذكر أن البريكان الذي تكون في النصر انتقل إلى الفتح 2022 مقابل 10 ملايين ريال وانتقل الصيف الماضي إلى الأهلي مقابل ما يقارب 50 مليون ريال.