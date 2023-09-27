شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مشاركة ميسي في نهائي كأس أمريكا المفتوحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد جيراردو مارتينو مدرب فريق إنتر ميامي أنه لا يعرف موقف مهاجمه ليونيل ميسي من المشاركة في المباراة النهائية لبطولة كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة 2023، فجر الخميس.

وأوضح أن ميسي لم يتعاف بشكل كامل من الإصابة التي دفعته لمغادرة الملعب في مباراة إنتر ميامي ضد تورنتو، الاثنين.

وأكد مارتينو أن إصابة ليونيل ميسي قديمة وتجددت خلال مواجهة تورنتو، لكنه سينتظر حتى اللحظات الأخيرة قبل مباراة نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة ضد فريق هيوستن دينامو، لتحديد مدى إمكانية مشاركته.

وأشار إلى أنه سيفكر في 3 أمور قبل اتخاذ قرار الدفع بميسي، وهو رأي اللاعب وأهمية المباراة، وارتباطات فريق إنتر ميامي في باقي المسابقات.

وقال مارتينو «هناك دائمًا مخاطرة، ولو لم نكن سنلعب نهائي الكأس، لم أكن لأهتم بمدى إمكانية مشاركته في المباراة، لكن قد أضطر للدفع به رغم عدم سلامته بشكل تام».

يذكر أن ليونيل ميسي خاض 12 مباراة بقميص فريق إنتر ميامي، منذ انضمامه إليه في شهر يوليو الماضي، ولم يخسر أياً منها، وسجل 11 هدفًا وصنع 5 أخرى لزملائه.